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Sen başkasın

Kuntz ile yaşanan sıkıntılar, Montella’nın gelişiyle çözüldü. İtalyan çalıştırıcı başardıklarıyla hem Türkiye’yi EURO 2024’e taşıdı hem de herkesi yeniden Milli Takım’ın etrafında birleştirdi. İşte Montella’nın 18 gün içinde yaptıkları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 06:50
Sen başkasın

Kuntz ile yaşanan sıkıntılar, Montella'nın gelişiyle çözüldü. İtalyan çalıştırıcı başardıklarıyla hem Türkiye'yi EURO 2024'e taşıdı hem de herkesi yeniden Milli Takım'ın etrafında birleştirdi. İşte Montella'nın 18 gün içinde yaptıkları...

1 - Hırvatistan'ı tarihimizde ilk defa deplasmanda yendik.

2 - Letonya'yı iç sahada ilk defa mağlup ettik.

3 - Letonya'dan ilk defa kendi sahamızda gol yemedik.

4 - Kuntz döneminde oyuncular ile teknik heyet arasında bağlar kopmuştu. Montella ile birlikte takıma da pozitif hava geldi.

5 - Montella, hem Hırvatistan hem Letonya maçındaki taktiği ve oyuncu tercihleriyle ne kadar hazır şekilde geldiğini ispat etti.

6 - İki maçta da stoperde bu sezon fazla forma şansı bulamayan Samet Akaydin'i gözü kapalı şekilde sahaya sürdü.

7 - Letonya karşısında hıza ihtiyacı olduğunu düşünerek İrfan Can'ın yerine Yunus Akgün'ü oynattı. Açılış golünü kaydetti.

8 - Göreve geldiğinde Hırvatistan'ın arkasında 2. sırada bulunan Türkiye, 2'de 2 yaparak EURO 2024'ü garantiledi.

9 - Maç sonu röportajlarında her oyuncusunu tek tek överek onların başarısını ödüllendirdi.

10 - "Türk Milli Takımı'nın hocası olmaktan gurur duyuyorum" diyerek ne kadar bizden biri olduğunu gösterdi.

11 - Hırvatistan ve Letonya maçlarında rakip ağları 5 defa sarstık. Kalemizde hiç gol görmedik.

12 - A Milli Futbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

13 - Samet Akaydin, Yusuf Sarı ve Kenan Yıldız'a ilk defa bir resmi maçta forma verdi.

14 - "Bu takım Almanya'da da iş yapar" motivasyonunu yükledi.

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