Türkiye, Galler ve Hırvatistan... Üçlü averajda hangi ülke önde?

Rakibi Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Millilerimiz, Almanya biletini kaptı. Sıradaki ve son maçımız Galler ile. Peki, yenersek, berabere kalırsak ya da yenilirsek ne olacak? İşte yanıtı...

Millilerimiz, grubunu lider tamamlarsa EURO 2024 kura çekiminde daha üst torbada yer alacak ve rakiplerine göre daha avantajlı bir pozisyonda olacak. Galler'e kaybetmememiz durumunda ise üçlü averaj devreye girecek. Türkiye Galler'e yenilir ve Hırvatistan ile Galler kalan maçlarını kazanırsa üç takım da 16 puan olacak.