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Türkiye, Galler ve Hırvatistan... Üçlü averajda hangi ülke önde?

EURO 2024 heyecanı zirve yaptı... Grubumuzdaki başarımız sayesinde fark yaratıyoruz... Peki, kalan maçlarda üçlü averaj dahilinde hangi ülke önde? İşte ayrıntılar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 10:15
Türkiye, Galler ve Hırvatistan... Üçlü averajda hangi ülke önde?

Rakibi Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Millilerimiz, Almanya biletini kaptı. Sıradaki ve son maçımız Galler ile. Peki, yenersek, berabere kalırsak ya da yenilirsek ne olacak? İşte yanıtı...

Millilerimiz, grubunu lider tamamlarsa EURO 2024 kura çekiminde daha üst torbada yer alacak ve rakiplerine göre daha avantajlı bir pozisyonda olacak. Galler'e kaybetmememiz durumunda ise üçlü averaj devreye girecek. Türkiye Galler'e yenilir ve Hırvatistan ile Galler kalan maçlarını kazanırsa üç takım da 16 puan olacak.

Kalan maçlarda Hırvatistan 2 galibiyet alsa, Galler 16 puana ulaşsa dahi üçlü averajda önde kalan ülkeler Türkiye ve Galler olacak. Galler sonraki maçında kaybeder ve Milli Takımımız, Letonya'dan 1 puan alırsa yine EURO 2024'e direkt olarak katılacağız.

KASIM'DA RAKİBİZ

Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde son karşılaşmasına Galler karşısında çıkacak. 21 Kasım Salı günü deplasmanda oynanacak maçın başlama saati de 22.45 olacak.

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