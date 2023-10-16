Tosun Paşa

Ay-yıldızlıların tecrübeli isimlerinden Cenk Tosun ne kadar değerli bir forvet olduğunu bir kez daha gösterdi. 32 yaşındaki süper yıldız zorlandığımız anlarda takımın 2. golünü atarak herkesi rahatlattı. Ardından da 4. golümüzü atarak "Bekle bizi Almanya, şimdi Türkler geliyor" dedirtti. Cenk Tosun, A Milli Takım formasıyla ilk golünü 2015 yılında atmıştı. 8.5 yılda 19 gole ulaştı. Cenk Tosun maç sonunda "Biz artık takımın tecrübelileri arasında yer alıyoruz. Genç bir takımız. Almanya'da da önemli işler yapabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.