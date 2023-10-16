Haberler A Milli Futbol Takımı Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

Son dakika spor haberi: 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024 Elemeleri) D Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız sahasında Letonya'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar, rakibini 4-0 mağlup ederek Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmaya hak kazandı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Türkiye - Letonya maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 09:11
Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Letonya'yı konuk etti.

Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

Ay-yıldızlılar, rakibini 4-0 mağlup ederek gelecek sene Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri Cenk Tosun (2), Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Türkiye - Letonya maçını çarpıcı ifadelerlerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - HAYALLERİMİZ KADAR BÜYÜK

Hırvatistan deplasmanından sonra Letonya karşısında başka bir oyun planının lazım olduğunu elbette ki Vincenzo Montella da biliyordu.

Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

Peki, 'Neden İrfan Can dışında aynı kadroyu sahaya sürdü?' sorusu için ilk akla gelen; bu kadro Modric'in takımını sadece devirmemiş, son yılların da en iyi futbolunu oynamıştı.

Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

İtalyan hoca hem oyuncularına bu mesajı verdi hem de dün geldiği görevde daha ikinci maçında 11'de 4-5 değişiklik yapma riskine de girmedi.

Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

Bu oyunun bir merkez santrfor istediği, özellikle beklerden gelen ortalarda Cenk ya da Bertuğ'u aradığımız bir ilk yarı izledik.

Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de artık farklı bir pozisyonda ve topla buluştuğunda orta saha derininde yüzü hep rakip kaleye dönük oynuyor.

Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

Sakat Arda Güler döndüğünde santrfor arkasında oyunu 360 derece görebilen genç kadife ayaklar fark yaratacak. Yunus ve Kerem'in iştahlı oyunu, İsmail'in müthiş istikrarı…

Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

Golsüzdü ilk yarı ama yeteri kadar pozisyon ve heyecan vardı sahada. İlk golü bulsan devamı gelecek bir rakip vardı karşımızda.

Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

Yunus'un kontrol ve volesi müthiş, Cenk'in kafasına topu atan Samet'in kontrol ve ortası muhteşemdi. Ardından Kerem ve Cenk'in tabelayı belirleyen golleri.

Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

Montella dün skoru bulmak adına ve bunaldığımız 15 dakikalık dilim sonrasında ikinci yarıda taşlarla oynamakta nasıl mahir olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bülent Timurlenk Türkiye - Letonya maçını yorumladı

Almanya bileti hayırlı olsun. Son iki Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız kötü futboldan sonra bu kez haziranda futbolumuz da hayallerimiz kadar büyük olur inşallah.

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