Şifremiz: Sabır ve hız

Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Letonya sınavı için "Çok farklı bir maça çıkacağız. Farklı bir stratejiyle sahada olacağız. Çok sabırlı olacağız ve topu çevirdiğimizde hızlı çevireceğiz. Çok sabırlı oynamamız gerekiyor. Önemli bir maçımız var, kendi oyun planlarımızı işleyeceğiz" dedi. Takımın hırsından memnun olduğunun altını çizen İtalyan hoca "İlk buluştuğumuz günden itibaren iştahlı, dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum. Onların sayesinde Hırvatistan'ı kazandık. Futbolcuların değerini biliyoruz. Her maç devamlı şekilde kendinizi göstermeniz gerekiyor" diye konuştu.

BOEY İÇİN ZAMAN VAR

Montella, Sacha Boey'in milli takıma alınma ihtimali için "Çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. Zamanı gelince değerlendirilir" dedi.