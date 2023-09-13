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Kuntz'la devam

TFF Başkanı Büyükekşi, Alman teknik adamla yolların ayrılmayacağını yineledi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Kuntz'la devam

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Stefan Kuntz'un geleceğiyle ilgili konuştu. Almanya basınındaki Kuntz iddialarına yanıt veren Büyükekşi, "Hocamızla devam ediyoruz. Önemli olan istikrar. Uzun vadeli düşünüyoruz. Bu vade sonunda ne olur bilmiyorum. Almanya biraz beklesin" ifadelerini kullandı. Takım olabilmenin önemine vurgu yapan Büyükekşi, "En küçük bir şeyde panik yaparsan bir sonraki maç için hedefin kalmaz. İki puan kaybettiysek hep beraber kaybettik sadece hoca kaybetmedi. Almanya ve Japonya gibi önemli takımlarla maç yapmak önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanmamızı sağlayacak. İnşallah Almanya'daki şampiyona katılırız" sözlerini sarf etti.

KASIMDA RAKİP ALMANYA

Mehmet Büyükekşi, kasım ayında Almanya ile hazırlık maçı oynanacağını duyurdu. Zorlu rakiplerle mücadele etmenin gelişme için daha faydalı olduğunu belirten TFF Başkanı Büyükekşi, "Kasım ayında Berlin'de Almanya ile bir dostluk maçı oynanacağız. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katılınca bizim için daha keyifli bir hazırlık maçı olacak" ifadelerini kullandı.

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