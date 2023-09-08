Haberler A Milli Futbol Takımı Eskişehir'de tarihi gece! İşte Kuntz'un Ermenistan maçı 11'i

Eskişehir'de tarihi gece! İşte Kuntz'un Ermenistan maçı 11'i

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan'ı konuk edecek. Grubunda lider olan Ay-Yıldızlılarımız, ilk maçta devirdiği Ermenileri yenerse EURO 2024 yolunda bitime 3 maç kala büyük bir avantaj sağlayacak. Dev maç 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 06:50
Eskişehir'de tarihi gece! İşte Kuntz'un Ermenistan maçı 11'i

A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılmak için bugün tarihi bir maça çıkıyor. Ay-Yıldızlılarımız, D Grubu beşinci maçında bugün Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk edecek. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak kritik karşılaşma 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek. A Millilerimiz, Ermenistan karşılaşması öncesinde 9 puanla gurubunda lider durumda bulunuyor ve ilk maçta devirdiğimiz Ermenileri mağlup ettiğimiz takdirde bitime 3 maç kala grupta büyük bir avantaj sağlayacağız. Bir maçı eksik olan Ermenistan 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grupta iki maçı eksik olan Hırvatistan ile 4 karşılaşmayı geride bırakan Galler ise 4'er puana sahip. Son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek. Grubun diğer maçında ise aynı gün grubun favorisi Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.

KUNTZ'LA 12 ZAFER

Türkiye, 100 yıllık tarihinde 337'si resmi, 279'u özel 616 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Kuntz yönetiminde 19. maçına çıkacak milliler, 18 maçın 12'sini kazandı, 4 yenilgi aldı.

ESKİŞEHİR KAPALI GİŞE

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Eskişehir'de bugün oynayacağı tarihi maça büyük bir ilgi var. Tüm biletlerin satıldığı Eskişehir'de bugün milli karnaval yaşanacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Kazımcan, Salih, Orkun, Hakan, Kerem, Cengiz, Barış

Ermenistan: Cancarevic, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Dashyan, Tiknizyan, Briasco, Ranos

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