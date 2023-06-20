Euro 2024 elemelerinde yoluna dolu dizgin devam eden milli takımımız için Avrupa basınında değerledirme yazısı kaleme alındı. Fransız medyasında yer alan değerlendirmede ay yıldızlıların Letonya karşısındaki son dakika galibiyetine vurgu yapıldı. "Türkiye yükselişte" başlığıyla verilen yorum haberde takımın hem tecrübeli hem de genç, dinamik isimlerle harmanlandığının altı çizildi.

STAT VE ALTYAPI

Son yıllarda stat ve alt yapı hamlelerinden kaynaklı bir gelişim olduğu belirtilen yazıda "Türkiye milli takımı, son derece kaliteli ayaklara sahip. Teknik patron Kuntz da ülkenin kültürel yapısını bilen bir hoca. Tecrübe, gençlikle birleşince Türkiye uzun süredir hasret kaldığı başarıları yakalayabilir. Pes etmeyen karakterlerini Letonya karşısında da gösterdiler. EURO 2024'e katılma hakkı kazanmaları kesinlikle sürpriz olmayacaktır" denildi.