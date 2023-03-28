Usta yazardan flaş yorum! "Açık ara en iyisi o"

Hafta içinde, oturduğum mahallede iki kişi yaklaştı yanıma. Selamlaşma faslından sonra "bu sezon kim şampiyon olacak" dedi biri. "Ahh" çektim, "sonuçları merak ettiğiniz kadar çocuklarınızı düşünseydiniz keşke" dedim. Aramızda sağır bir sessizlik oldu, belli ki soruyu soran alındı. Diğeri farklı biriydi, "cennet düşlerimiz vardı bitti, şimdi ölmek için gün sayıyoruz. Bunu mu duymak istiyorsunuz?" dedi. Ben alınmadım.