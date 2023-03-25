Haberler A Milli Futbol Takımı Kuntz ile 15. maç

Kuntz ile 15. maç

Milliler, Stefan Kuntz yönetiminde 15. maçını Ermenistan karşısında oynayacak. Milli takım, Alman çalıştırıcı ile çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Kuntz ile 15. maç
Milliler, Stefan Kuntz yönetiminde 15. maçını Ermenistan karşısında oynayacak. Milli takım, Alman çalıştırıcı ile çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 36 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü. Kuntz, Türkiye'yi ülkesindeki EURO 2024'e taşımayı hedefliyor.
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