Mehmet Can iple çekiyor

İlk kez aday kadroya çağrılan Mehmet CAN Aydın, bunun mutluluğunu yaşıyor. Schalke 04 forması giyen 21 yaşındaki oyuncu, Ermenistan karşısında forma giymek için de sabırsızlanıyor. Kuntz'a teşekkür eden Mehmet Can, "Davet edildiğim için mutlu ve gururluyum. Umarım cumartesi sahada kendimi gösteririm" dedi. forması giyen Abdülkerim Bardakcı, aday kadrodan çıkartıldı. TFF'den yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle bu kararın alındığı vurgulandı. İlk kez milli takıma çağrılma sevinci yaşayan Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübü G.Saray'da devam edilecek.