Haberler A Milli Futbol Takımı Seneye Almanya’dayız

Seneye Almanya’dayız

Kuntz, EURO 2024’e kesinlikle katılacaklarını söyledi. "Kesinlikle Almanya’daki turnuvaya katılmamızı bekleyin. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı’yla Almanya’da bulunmak en çok istediğim şey... Takımımızdaki oyuncular kalite ve performans olarak Almanya’ya gidebilecek seviyede. İyi adımlar attık ve atılacak daha çok adımlar var. Depremzedelerimizin yüzünü güldürmek istiyoruz."

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 06:50
Seneye Almanya’dayız

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi Riva'da basın toplantısı düzenledi. Kuntz, bir Alman olarak en büyük isteğinin, Almanya'da düzenlenecek UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türk Milli Takımı'nın başında bulunmak olduğunu söyledi. Usta çalıştırıcı "Kesinlikle seneye Almanya'daki turnuvaya katılmamızı bekleyebilirsiniz. Göreve geldiğimizden bu yana takım halinde iyi adımlar attık, gelişiyoruz. Ancak önümüzde atacağımız daha çok adım var. Takımımızda bulunan oyuncular kalite ve performans olarak Almanya'ya gidebilecek seviyede. Ayrıca deprem felaketi nedeniyle üzülen insanlarımızın yüzünü güldürebilirsek ne mutlu" dedi.

HEM MEMNUNUM HEM DEĞİLİM

Görevde bulunduğu 1,5 yılı aşkın süreyi değerlendiren Stefan Kuntz, sözlerini şöyle tamamladı: Dünya Kupası şansımızı play-off maçlarına taşıdığımız için memnunduk, Portekiz'i yenemediğimiz için tabii ki memnun değildik. Avrupa Uluslar Ligi'nde C Ligi'nden B Ligi'ne çıktık. Haziran ayında oynadığımız 4 maç beni memnun etmişti. Aynı zamanda oynadığımız son 2 Uluslar Ligi karşılaşmasından ise memnun değildim. Son hazırlık maçlarında birçok şeyi denedik ve oldukça memnun kaldım. Avrupa Kupası'yla ilgili tek memnun kalacağım şey, oraya katılmamız olacaktır. Bunun için güvenimiz var.

MAÇLARA GÖRE HAZIRLIK YAPTIK

Kuntz, Ermenistan ile Hırvatistan'ın güç anlamında farklı seviyede takımlar olduğunu ve buna göre hazırlık yaptıklarını aktararak, "Son zamanlarda birçok oyuncuyla birebir görüştüm. Birçok konuya değindik. Bu görüşmeleri şöyle bir avantaja dönüştürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KALECİ KONUSU DAHA BELİRSİZ

Alman hoca, kaleci tercihi hakkında ise, "Son hazırlık maçlarında deneme amaçlı kaleciler konusunda değişiklikler yaptık. Normal şartlarda bir periyot oynuyorsanız, sabit bir oyuncuyla devam etmeniz daha avantajlı oluyor. Mert (Günok) bizim dönemimizde milli takıma geri dönüyor. Onun için de tek kaleciyle mi yoksa rotasyonla mı oynarız henüz belli değil" dedi.

HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİLDİR

Milli takıma ilk kez davet edilen Umut Nayir'den beklentisini belirten Kuntz, "Ligde iyi bir performans gösteriyor. Takımında skora etkisi oluyor. Böylece milli takım kapısı onun için açıldı. Umut'u gördüğümde, 'Ben de Almanya Milli Takımı'na 29 yaşımda seçildim. 25 maç yaptım ama Avrupa şampiyonu oldum.' dedim. Hiçbir zaman geç olmadığını söyledim" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ikinci Merih Demiral vakası! A Takım'a çıkmadan Avrupa'ya gidiyor, yeni rotası...
Bader Shammas ile balayı için Bodrum’a gelen Lindsay Lohan Bodrum'da 'ev'lendi
G.Saray'a Feghouli'nin şikayeti nedeniyle transfer şoku!
F.Bahçe'yi Avrupa'dan elemişti! G.Saray o yıldız için devreye girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kuntz'dan flaş açıklama! "Benden özür diledi"
Michael Rechner görevinden ayrıldı
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Tekirdağ TOKİ arsa sonuçları ve kazananlar isim listesi
Tekirdağ TOKİ arsa çekilişi canlı izle 21 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... 01:17
F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... 01:15
Adebayor futbolu bıraktı! Adebayor futbolu bıraktı! 00:57
Adebayor futbolu bıraktı! Adebayor futbolu bıraktı! 00:56
Lale Orta'dan flaş açıklama! Lale Orta'dan flaş açıklama! 00:19
Ferdi için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek Ferdi için görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek 00:19
Daha Eski
F.Bahçe'de Altay'ın ardından sıra onda! F.Bahçe'de Altay'ın ardından sıra onda! 00:19
G.Saray'da Muslera korkusu! G.Saray'da Muslera korkusu! 00:19
Valencia'da sıcak gelişme! Teklif... Valencia'da sıcak gelişme! Teklif... 00:19
G.Saray'da kalacak mı? Flaş detay G.Saray'da kalacak mı? Flaş detay 00:19
Zaniolo arkadaşını G.Saray'a getiriyor! İşte Aslan'ın yeni golcüsü Zaniolo arkadaşını G.Saray'a getiriyor! İşte Aslan'ın yeni golcüsü 00:19
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 00:19