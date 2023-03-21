Seneye Almanya’dayız

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi Riva'da basın toplantısı düzenledi. Kuntz, bir Alman olarak en büyük isteğinin, Almanya'da düzenlenecek UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türk Milli Takımı'nın başında bulunmak olduğunu söyledi. Usta çalıştırıcı "Kesinlikle seneye Almanya'daki turnuvaya katılmamızı bekleyebilirsiniz. Göreve geldiğimizden bu yana takım halinde iyi adımlar attık, gelişiyoruz. Ancak önümüzde atacağımız daha çok adım var. Takımımızda bulunan oyuncular kalite ve performans olarak Almanya'ya gidebilecek seviyede. Ayrıca deprem felaketi nedeniyle üzülen insanlarımızın yüzünü güldürebilirsek ne mutlu" dedi.

HEM MEMNUNUM HEM DEĞİLİM

Görevde bulunduğu 1,5 yılı aşkın süreyi değerlendiren Stefan Kuntz, sözlerini şöyle tamamladı: Dünya Kupası şansımızı play-off maçlarına taşıdığımız için memnunduk, Portekiz'i yenemediğimiz için tabii ki memnun değildik. Avrupa Uluslar Ligi'nde C Ligi'nden B Ligi'ne çıktık. Haziran ayında oynadığımız 4 maç beni memnun etmişti. Aynı zamanda oynadığımız son 2 Uluslar Ligi karşılaşmasından ise memnun değildim. Son hazırlık maçlarında birçok şeyi denedik ve oldukça memnun kaldım. Avrupa Kupası'yla ilgili tek memnun kalacağım şey, oraya katılmamız olacaktır. Bunun için güvenimiz var.

MAÇLARA GÖRE HAZIRLIK YAPTIK

Kuntz, Ermenistan ile Hırvatistan'ın güç anlamında farklı seviyede takımlar olduğunu ve buna göre hazırlık yaptıklarını aktararak, "Son zamanlarda birçok oyuncuyla birebir görüştüm. Birçok konuya değindik. Bu görüşmeleri şöyle bir avantaja dönüştürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KALECİ KONUSU DAHA BELİRSİZ

Alman hoca, kaleci tercihi hakkında ise, "Son hazırlık maçlarında deneme amaçlı kaleciler konusunda değişiklikler yaptık. Normal şartlarda bir periyot oynuyorsanız, sabit bir oyuncuyla devam etmeniz daha avantajlı oluyor. Mert (Günok) bizim dönemimizde milli takıma geri dönüyor. Onun için de tek kaleciyle mi yoksa rotasyonla mı oynarız henüz belli değil" dedi.

HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİLDİR

Milli takıma ilk kez davet edilen Umut Nayir'den beklentisini belirten Kuntz, "Ligde iyi bir performans gösteriyor. Takımında skora etkisi oluyor. Böylece milli takım kapısı onun için açıldı. Umut'u gördüğümde, 'Ben de Almanya Milli Takımı'na 29 yaşımda seçildim. 25 maç yaptım ama Avrupa şampiyonu oldum.' dedim. Hiçbir zaman geç olmadığını söyledim" diye konuştu.