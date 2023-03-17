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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

Son dakika spor haberleri... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 15:36 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 15:58
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takım'da Schalke 04'ten Mehmet Can Aydın ve HangiKredi Ümraniyespor'dan Umut Nayir, ilk kez kadroya dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Onur Bulut (Beşiktaş), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

Orta saha-forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Arda Güler, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Mehmet Can Aydın (Schalke 04), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor)

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