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A Milli Futbol Takımı 21 yıl sonra Gaziantep'te

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'mız, Kalyon Stadı'nda Çekya ile oynadığı maçla 21 yıllık ara sonrası Gaziantep'te maça çıktı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 21:00
A Milli Futbol Takımı 21 yıl sonra Gaziantep'te

21 yıl aradan sonra Gaziantep'te oynanan Cüneyt Çakır'ın da jübilesini yaptığı milli maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Gaziantep'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen binlerce taraftar Kalyon Stadyumunu doldurarak, milli takıma destek verdi. Renkli görüntülerin oluştuğu tribünleri dolduranlar, maç öncesi yıldız oyunculara tezahüratlarda bulundu.

GENİŞ GÜVELİK ÖNLEMİ ALINDI
Gaziantep Kalyon Stadyumunda oynanan karşılaşma öncesi güvenlik önlemleri de had safhaya çıkarıldı. Stat dışında bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemler alınırken, stad içerisinde de olası duruma karşı polis ve özel güvenlikçiler, görev aldı.

MİLLİ TAKIM 21 YIL SONRA GAZİANTEP'TE
A Milli Futbol Takımı, 21 yıl aradan sonra Gaziantep'te maça çıktı. Son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadında oynanan özel karşılaşmada Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 mağlup etmişti.

CÜNEYT ÇAKIR, JÜBİLE MAÇINA ÇIKTI
Hakem Cüneyt Çakır da Türkiye ile Çekya arasında oynanan maçta jübilesini yaptı. 28 yıllık hakemlik kariyerinde 385 Süper Lig, 204 Uluslararası maç, 29 derbi, 54 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cüneyt Çakır, karşılaşmanın ilk 5 dakikasını yönettikten sonrü düdüğünü İskoç hakem William Sean Collum'a devretti. Öte yandan karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yaptı.

KEREM AKTÜRKOĞLU LİSTEDE YER ALDI
Türkiye A Milli Takım oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, sağ bileğindeki sakatlık nedeniyle oynamayacağı açıklanmasına rağmen Çekya karşısında 24 kişilik takım kadrosunda yer aldı.

MİLLİ TAKIMDAN ANLAMLI PANKART
A Milli Takım oyuncuları, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkarken ellerinde 'Kadına el kalkamaz' pankartı taşıdı. Kadına şiddete yönelik farkındalık amacıyla milli futbolcuların taşıdığı pankart, tribünlerden alkış topladı.

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