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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 elemelerinde maç takvimi belli oldu

EURO 2024 D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile oynayacağı maç programı açıklandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:31 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:51
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 elemelerinde maç takvimi belli oldu

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşen A Milli Takımı'nın maç programı belirlendi.

İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

25 Mart 2023

Ermenistan-Türkiye

28 Mart 2023

Türkiye-Hırvatistan

16 Haziran 2023

Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023

Türkiye-Galler

8 Eylül 2023

Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023

Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023

Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023

Galler-Türkiye

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