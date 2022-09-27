Haberler A Milli Futbol Takımı Sinan Engin ateş püskürdü! "Görevine devam mı edecek?"

Sinan Engin ateş püskürdü! "Görevine devam mı edecek?"

Son dakika haberleri... A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na kaybetmesinin ardından yorumcu ve eski futbolcu Sinan Engin açıklamalarda bulundu. Engin açıklamalarında Stefan Kuntz için "Bugün sahadaki en iyi şey Milli formaydı. Kuntz'un bir günahı yok ki. Kulis falan yapmadı burada görev yapmak için. Hedef neydi, gruptan çıkmaydı, o da çıktık diye bakıyor. B Ligi'nde gruptan çıkamazsan ne olacak? Görevine devam mı edecek?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 13:13 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 13:16
Sinan Engin ateş püskürdü! "Görevine devam mı edecek?"

Sinan Engin, Beyaz TV'de Milli Takımımızın Faroe Adaları'na 2-1 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Engin açıklamasında "Bizim Milli Takım'daki herhangi 1 futbolcunun aldığı maaş, Faroe'nin bütün takımının maaşına bedel. Biz bu grup çok önemliydi ya, B Ligi'ne çıktık. Futbolcularımız bu maçı önemsemedi yani öyle mi? Tavla oynarken bile kazanmak istersin. Kendinizi eğlendirin, kalitenizi ortaya koyun. Çocuklar size hakikaten yakışmadı" ifadelerini kullandı.

İŞTE SİNAN ENGİN'İN AÇIKLAMALARI

"Futbolcu hoca değişsin diye bir işe girmez. Bu maçta bir futbolcu neden bilerek kötü oynasın ki? Faroe Adaları'na 2-1 yenildik dedirtmek istemez kimse. Futbolcu topluluğu antrenörü protesto edeyim diye bir şey yapmaz. Sergen gelmiş falan bunlara futbolcu bakmaz"

"TESADÜFEN GRUPTAN ÇIKIYORSUN"

"İsmail Yüksek gol atıyor, tesadüfen gruptan çıkıyorsun ki sonradan kadroya dahil edilen bir isimden bahsediyoruz. Az yetenekli bir futbolcu grubumuz var bizim. Bu futbolcularımız sürekli oynayacak ki 2 yıl sürekli oynayacak ondan sonra iyi takım olabiliriz belki"

"GÖREVİNE DEVAM MI EDECEK?"

"Bugün sahadaki en iyi şey Milli formaydı. Kuntz'un bir günahı yok ki. Kulis falan yapmadı burada görev yapmak için. Hedef neydi, gruptan çıkmaydı, o da çıktık diye bakıyor. B Ligi'nde gruptan çıkamazsan ne olacak? Görevine devam mı edecek?"

"HEPSİ TAKIMINDA VASAT OYNUYORLAR"

"Nasılsa A Ligi'ne çıkamayacaksın, bu ağır eleştirilerin hepsine son ver sayın başkan. Olay belli zaten. Kadrolarında oynayan Türklere bakın hepsi takımında vasat oynuyorlar, bazıları ilk 11'e de giremiyorlar, formda değiller. Formsuz, az yetenekli bir durum var"

"LÜKSEMBURG BİZİM RAKİBİMİZ DEĞİL"

"Bizim sikletimiz bunlar, bunlarla oynarız biz. Lüksemburg'da bizim rakibimiz olacak takımlar değil. Bizim kadar futbolu seven ülke belki yoktur. 80 küsür milyon nüfusumuz var. 20 milyonumuz en az futbol sevdalısı genç. En başarılı olmamız gereken spor dalımızda başarısız oluyoruz"

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