Caner Erkin'den flaş milli takım paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Caner Erkin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



İşte o sözler...



Milli takım formasını giyme onuru yaşadığım her an, en iyi performansımı vermek için çabaladım. Yeri geldi sakatlığım oldu kaçmadım yine oynadım. Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken,dün haberim oluyor ki; Milli takımı bırakmışım. Ben Milli takımı bırakmadım, bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli takım beni bırakMIŞ!



HAMİT ALTINTOP AÇIKLAMIŞTI

Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, pazar akşamı TRT Spor yayınında Caner Erkin'in milli takımı bıraktığını açıklamıştı.