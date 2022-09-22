Türkiye - Lüksemburg maçı sonrası İsmail Yüksek: Benim için özel bir gün

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılarak B Ligi'ne kalmayı garantiledi. İlk A Milli maçına çıkan İsmail Yüksek golle tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan genç oyuncu, "Benim için özel bir gün" dedi.



İşte o sözler...



İsmail Yüksek: Sert bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Çok kaçırdık, olmadı. Lüksemburg'u tebrik etmek lazım. Faroe Adaları maçını kazanıp taraftarlarımızdan özür dilemek istiyoruz.

Benim için çok özel bir gün. Hissetmiştim vurmadan önce. Ama kazanamamış olmamız bizi üzdü.

Hayalleri olan bir futbolcuyum. Bu sezona hem mental hem de fizik olarak çok iyi hazırlandım. Şu anda da bunların meyvelerini topluyorum.