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SON DAKİKA - A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik!

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşı karşıya geleceği maçlar öncesinde kadroda 2 değişiklik yapıldı. Sakatlık yaşayan Salih Özcan aday kadrodan çıkarıldı. Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 22:48 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 22:54
SON DAKİKA - A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik!

Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yaşandı.

TFF'den yapılan açıklamada Borussia Dortmudn forması giyen Salih Özcan'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Özcan'ın yerine kadroya İsmail Yüksek ve Tolga Ciğerci'nin dahil olduğu ifade edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için bugünden itibaren TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanmaya başlayan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarılırken, Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

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