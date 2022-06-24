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Yükseliş devri

Uluslar Ligi’ndeki başarılı sonuçlar meyvesini verdi. Türkiye FIFA sıralamasında 42. sıraya çıktı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 06:50
Yükseliş devri
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 42'inciliğe yükseldi. Uluslar Ligi'nde alınan başarılı sonuçlar meyvesini vedi. FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk dört maçını kazanan ay-yıldızlı ekip, 1475,13 puanla bir basamak çıktı. Brezilya zirvedeki, Belçika da 2. sıradaki yerini korudu. Önceki klasmanda 3. sırada yer alan son dünya şampiyonu Fransa ise yerini Arjantin'e bıraktı. Meksika ilk 10'un dışında kalırken, Danimarka 10. sıraya tırmandı. En büyük çıkışı, 11 basamak yükselerek 114'üncülüğe yerleşen Kazakistan kaydetti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ağustos'ta açıklanacak.
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