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A Milli Takım Litvanya maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşma için ilk antrenmanını yaptı. Bireysel antrenman programı dahilinde çalışan Enes Ünal, Lüksemburg maçında hafif bir kas sakatlığı yaşayan Orkun Kökçü ve ayak tırnağında ödem tespit edilen Uğurcan Çakır bugün yapılan saha çalışmasına katılmadı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 23:39
A Milli Takım Litvanya maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Lüksemburg maçına 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı ve duran top çalışması yaptı.

Bireysel antrenman programı dahilinde çalışan Enes Ünal, Lüksemburg maçında hafif bir kas sakatlığı yaşayan Orkun Kökçü ve ayak tırnağında ödem tespit edilen Uğurcan Çakır yapılan saha çalışmasına katılmadı.

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