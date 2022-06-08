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Takım ruhu gelişti

Stefan Kuntz, “Takım ruhunun büyüdüğünü ve geliştiğini gördük Oyuncuların saha içindeki isteği beni çok mutlu etti” diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Takım ruhu gelişti
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maç sonunda şunları söyledi: "İlk amacımız yine kazanmak ve gol yememekti, bunu başardık. İlk maçta iyi yaptığımız şeyleri devam ettirmek istedik. Oyuncularımız için iyi bir sonuç oldu. Türk Milli Takımı 3 yeni oyuncu kazanmış oldu; Doğan, Cenk ve Eren. Takım ruhunun büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyebiliriz. Kulübede olan ve daha önce 11 başlamış oyuncuların kenardaki istekleri beni çok memnun etti. Kadroyu ilk açıkladığımızda birçok kişi 'Halil neden kadroda?' demişti. Bugün neden olduğunu göstermiştir diye umuyorum."
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