Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye - Faroe Adaları maçı sonrası Hakan Ericson: Beklediğimiz bir sonuç değildi

Türkiye - Faroe Adaları maçı sonrası Hakan Ericson: Beklediğimiz bir sonuç değildi

Faroe Adaları Milli Takımı Teknik Direktörü Hakan Ericson, "Biz maç boyunca çok fazla pozisyon yaratamadık. Bizden daha iyilerdi. İlk 30-35 dakikada savunmada tatminkardık. İlk golü yedikten sonra maç bizim için daha zor hale geldi. İkinci yarı bir şeyler yaratmaya çalıştık. Beklediğimiz bir sonuç ortaya çıkmadı" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 00:42 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 00:42
Türkiye - Faroe Adaları maçı sonrası Hakan Ericson: Beklediğimiz bir sonuç değildi

Faroe Adaları Milli Takımı Teknik Direktörü Hakan Ericson, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında Türkiye'ye 4-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç boyunca istedikleri bir oyun ortaya koyamadıklarını ve gol şansı yaratamadıklarını belirten Ericson, "Bu galibiyetten dolayı Türkiye'yi tebrik ediyorum. Biz maç boyunca çok fazla pozisyon yaratamadık. Bizden daha iyilerdi. İlk 30-35 dakikada savunmada tatminkardık. İlk golü yedikten sonra maç bizim için daha zor hale geldi. İkinci yarı bir şeyler yaratmaya çalıştık. Beklediğimiz bir sonuç ortaya çıkmadı. Danimarka ve İskoçya maçlarında daha fazla pozisyona girmiştik. Türkiye'nin hızlı oyuncuları ve kombinasyonları bizi çok zorladı. Hiç şans yaratamadık ve bu sonuç ortaya çıktı" diye konuştu.

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