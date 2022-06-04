Türkiye Faroe Adaları maçı öncesi Stefan Kuntz'tan Ferdi Kadıoğlu yorumu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam şu ifadeleri kullandı:

Yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa açacağız. Umarım bu başlangıcı istediğimiz gibi galibiyetle yaparız.

Biz rakibe göre hangi taktik en iyisi ile durumumuzu belirliyoruz. Bugün de Faroe Adaları'na karşı 4'lü savunmayı tercih ettik.

Tek beklentimiz Fenerbahçe'de oynadığı gibi Ferdi'nin milli takımda da aynı performansı ortaya koyması. Ben de bu performansı göstereceğine inanıyorum.