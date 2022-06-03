Ozan Kabak: Aile ortamı yakaladık

UEFA Uluslar C Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak olan Milli Takımı, hazırlıklarına dün çift idmanla devam etti. Milliler sabah saatlerinde salonda çalıştı. İki gruba ayrılan futbolcular, fitness salonunda mobilizasyon ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Aday kadrodaki tüm futbolcular eksiksiz olarak antrenmanda yer aldı.



YORGUN GELDİK AMA...

Öte yandan takımın tecrübeli ismi Ozan Kabak, milli takım kampına sezon sonu olduğu için yorgun bir şekilde katılmalarına rağmen, atmosferin kendilerini motive ettiğini kaydetti. Ozan, "Burda bir aileyiz. Maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılıp insanlarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.