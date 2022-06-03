Haberler A Milli Futbol Takımı Ozan Kabak: Aile ortamı yakaladık

Ozan Kabak: Aile ortamı yakaladık

Milli takım hazırlıklarına salonda güç çalışarak devam etti. Ozan Kabak “Burada bir aile ortamı yakaladık. Maçları kazanarak insanları mutlu etmek istiyoruz” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
Ozan Kabak: Aile ortamı yakaladık

UEFA Uluslar C Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak olan Milli Takımı, hazırlıklarına dün çift idmanla devam etti. Milliler sabah saatlerinde salonda çalıştı. İki gruba ayrılan futbolcular, fitness salonunda mobilizasyon ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Aday kadrodaki tüm futbolcular eksiksiz olarak antrenmanda yer aldı.

YORGUN GELDİK AMA...
Öte yandan takımın tecrübeli ismi Ozan Kabak, milli takım kampına sezon sonu olduğu için yorgun bir şekilde katılmalarına rağmen, atmosferin kendilerini motive ettiğini kaydetti. Ozan, "Burda bir aileyiz. Maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılıp insanlarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

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