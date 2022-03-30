Ders çıkaracağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya karşısında yenilen goller ve alınan yenilgi nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, "Son iki maçı kaybettik, ama buradan bazı dersler çıkaracağız" dedi. Portekiz maçına nazaran İtalya karşısında daha etkili oynadıklarını belirten Alman teknik adam, "Savunma güvenliğini ön planda tuttuğumuz oyun sistemimize rağmen yediğimiz goller çok üzücü. Bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Bu süreçte herkes performansını gördü ve neleri geliştirmesi gerektiğini anladı. Salih Özcan için mutluyum. Doğukan Sinik de ilk kez oynadı. Performans bizim için çok önemli. Oyuncularımızı bununla yargılıyoruz" diye konuştu.

KUNTZ İLE İKİNCİ YENİLGİ

A Milli Takım, Stefan Kuntz ile 6. maçına çıktı. Kuntz yönetiminde 2. mağlubiyetini İtalya karşısında alan milliler, diğer maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 9 gole engel olamadı.

STEFAN KUNTZ KADRODA REVİZYON YAPTI

Stefan Kuntz, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Portekiz'e karşı ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Berkan Kutlu ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede, Altay Bayındır, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı. Öte yandan milli takım kariyerini noktalayan Burak Yılmaz'ın yerine Hakan Çalhanoğlu kaptan oldu.