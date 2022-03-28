Bonucci'den Merih Demiral sözleri! "Ona sarılacağım ama..."

İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Bonucci, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan yıldız futbolcu, Juventus'tan takım arkadaşı Merih Demiral ile ilgili de konuştu. Bonucci milli yıldızımız için, "Onu görünce sarılacağım ama maç başladıktan sonra rakip olacağız." dedi.

İşte Bonucci'nin o sözleri...

"Burada olduğum için mutluyum. Şoku atlatamadık, çok üzgünüz, böylesine bir sonuç beklemiyorduk. Yazın büyük bir sevinç yaşarken, kış oldu ve aynı şekilde üzüntü içerisine girdik. Güzel bir stadyumdayız, çim de harika. Bütün şartlar harika bir maç oynamaya uygun."

"Merih Demiral, çok sevdiğim, harika bir insan. Aynı şekilde muhteşem profesyonel. Atalanta'ya gitmekle doğru yaptı, kendisini geliştirmek için oynaması gerekiyor. Öyle bir tercih yaptı. Olumlu bir insan, hayata pozitif bakıyor, enerji dolu. Onu görünce sarılacağım ama maç başladıktan sonra rakip olacağız."