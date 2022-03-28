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A Milli Futbol Takımı'mız Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti

Konyaspor'un eski futbolcusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayata gözlerini yummuştu. A Milli Futbol Takımı'mızda yer alan oyuncular, merhum Ahmet Çalık'ın ailesine ziyarette bulundu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 17:09
A Milli Futbol Takımı'mız Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti

A Millî Takımımız, İtalya ile oynanacak özel maç için bulunduğu Konya'da, 11 Ocak 2022 tarihinde Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden millî futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesine toplu olarak taziye ziyaretinde bulundu.

A Millî Takım kafilesi, Ahmet Çalık'ın kardeşi Emir'i de eğitim gördüğü liseden alarak ziyaret için Çalık ailesinin evine geçti.

Millî Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, tüm teknik kadro ve aday kadroda bulunan tüm futbolcular ziyarette yer aldı. Hamit Altıntop, kafileyi karşılayan baba Ali Çalık'a Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle A Millî Takım takım adına başsağlığı ve sabır diledi. Ali Çalık da ziyaretin kendisini duygulandırdığını belirterek, tüm A Millî Takım'a teşekkür etti.

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