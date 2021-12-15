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SPOR HABERİ - Dünya Kupası Play-Off finali Konya'da oynanacak!

Son dakika... A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turu finaline kalması halinde, İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Konya'da karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:29 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:34
SPOR HABERİ - Dünya Kupası Play-Off finali Konya'da oynanacak!

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart 2022'de Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dragao Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takımı'nın Portekiz'i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye'de yapacağı karşılaşmanın Konya'da oynanmasını kararlaştırdı.

Millilerin Portekiz'i geçmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle yapacağı müsabaka ise Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak ve karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Öte yandan ay-yıldızlılar, Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak.

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