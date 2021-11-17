Haberler A Milli Futbol Takımı Sen neymişsin Orkun Kökçü!

Sen neymişsin Orkun Kökçü!

Karşılaşmanın ikinci yarısında Berat Özdemir'in yerine oyuna giren Orkun Kökçü, skoru değiştiren adam oldu. 20 yaşındaki futbolcu, ceza sahası dışından füzesiyle 60. dakikada A Milil Takım'ı galibiyete taşıdı, gecenin en güzel gollerinden birine imza attı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Sen neymişsin Orkun Kökçü!
Milli formayla ilk golünü atan yıldız oyuncu, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu, şu ifadeleri kullandı: "Oyuna girmeden önce hocamız 'Hakan'la top çevirin' demişti. Hakan abi de 'Boş bulunca vur' demişti. Ben de vurdum. Şimdi sıra play-off turunda."
DİĞER
UEFA, tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kaçıncı sırada?
Konya'da aşırı hız can aldı! Motoru yerinden fırlayan ve hız ibresi 230 kilometrede takılı kalan otomobilde can pazarı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor