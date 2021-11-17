Sen neymişsin Orkun Kökçü!

Karşılaşmanın ikinci yarısında Berat Özdemir'in yerine oyuna giren Orkun Kökçü, skoru değiştiren adam oldu. 20 yaşındaki futbolcu, ceza sahası dışından füzesiyle 60. dakikada A Milil Takım'ı galibiyete taşıdı, gecenin en güzel gollerinden birine imza attı.
Milli formayla ilk golünü atan yıldız oyuncu, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu, şu ifadeleri kullandı: "Oyuna girmeden önce hocamız 'Hakan'la top çevirin' demişti. Hakan abi de 'Boş bulunca vur' demişti. Ben de vurdum. Şimdi sıra play-off turunda."