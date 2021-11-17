Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu farkı! Son yaptığı...

Galatasaray ve Türk futbolunun yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu , A Milli Takım 'da sergilediği performansla fark yaratmaya devam ediyor. Karadağ maçının 22. dakikasında skoru 1-1'e getiren Kerem, elemelerde forma giydiği son 4 karşılaşmada 3. kez fileleri havalandırmayı başardı.

Kerem, 2-1 kazandığımız Letonya maçını ise boş geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun formu, sadece A Milli Futbol Takımımız ile sınırlı değil. Hürriyet'in derlediği habere göre; 23 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray'daki performansı da göz önüne alındığında bu sezon tüm resmi karşılaşmalarda 8 gol, 4 asiste ulaşmayı başardı.