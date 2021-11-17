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Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu farkı! Son yaptığı...

Türk futbolu ve Galatasaray'ın yükselen değeri Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç futbolcu, Norveç ve Cebelitarık karşılaşmalarının ardından Karadağ'ı da boş geçmeyerek son 4 milli maçta 3 gol kaydetti. Kerem bu performansıyla, ay-yıldızlıların Dünya Kupası elemelerinde play-off bileti almasında büyük pay sahibi oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:31
Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu farkı! Son yaptığı...

Galatasaray ve Türk futbolunun yeni yıldızı Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'da sergilediği performansla fark yaratmaya devam ediyor. Karadağ maçının 22. dakikasında skoru 1-1'e getiren Kerem, elemelerde forma giydiği son 4 karşılaşmada 3. kez fileleri havalandırmayı başardı.

Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu farkı! Son yaptığı...

23 yaşındaki futbolcu, söz konusu müsabakalarda 1-1 biten Norveç karşılaşmasında ağları sarsarken, 6-0'lık Cebelitarık maçından sonra son olarak dün de golünü attı.

Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu farkı! Son yaptığı...

Kerem, 2-1 kazandığımız Letonya maçını ise boş geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun formu, sadece A Milli Futbol Takımımız ile sınırlı değil. Hürriyet'in derlediği habere göre; 23 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray'daki performansı da göz önüne alındığında bu sezon tüm resmi karşılaşmalarda 8 gol, 4 asiste ulaşmayı başardı.

Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu farkı! Son yaptığı...

Kerem, sarı kırmızılılarda da tüm kulvarlarda 5 gol, 4 asistle toplamda 9 gole direkt etki ederken, Milli Takım'da da 3 defa ağları sarstı. Milli futbolcu ayrıca, A Milli Takım formasıyla ilk deplasman golünü Karadağ'a karşı atmayı başardı.

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