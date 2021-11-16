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Hücum hattımız formda

Millıler bugün Karadağ deplasmanına büyük bir moralle çıkacak. Özellikle hücum hattımızdaki isimler yüksek formlarıyla dikkat çekiyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
Hücum hattımız formda
Son 3 karşılaşmada 9 defa fileleri sarstık. Kerem Aktürkoğlu 2 defa fileleri havalandırdı. Halil Dervişoğlu'nun da 2 golü bulunuyor. Bu bölümde Burak Yılmaz 1 gol, 3 asistle önemli katkı verdi. Serdar Dursun da son 3 karşılaşmada 2 defa rakip ağları sarsmayı başardı. Bugünkü Karadağ maçında da formda hücum hattımızdan yine goller, asistler bekliyoruz. Dün oyuncularımız şehirde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kaptan Burak Yılmaz'ın tüm takım arkadaşlarıyla yakından ilgilendiği belirtildi. Onlara motivasyon konuşmaları yaparak maça hazırlıyor.
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