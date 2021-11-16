Hücum hattımız formda

Son 3 karşılaşmada 9 defa fileleri sarstık. Kerem Aktürkoğlu 2 defa fileleri havalandırdı. Halil Dervişoğlu'nun da 2 golü bulunuyor. Bu bölümde Burak Yılmaz 1 gol, 3 asistle önemli katkı verdi. Serdar Dursun da son 3 karşılaşmada 2 defa rakip ağları sarsmayı başardı. Bugünkü Karadağ maçında da formda hücum hattımızdan yine goller, asistler bekliyoruz. Dün oyuncularımız şehirde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kaptan Burak Yılmaz'ın tüm takım arkadaşlarıyla yakından ilgilendiği belirtildi. Onlara motivasyon konuşmaları yaparak maça hazırlıyor.