Millilere tam destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı. 10 binin üzerinde taraftar stadyumdaki yerini alırken, protokol de mücadeleye ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tribündeki yerini alırken, Bakan Kasapoğlu'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı eşlik etti. TFF'nin aldığı karar doğrultusunda 9 Kasım tarihinden itibaren futbol müsabakalarına yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmaya başlamasının ardından karşılaşmanın satışa sunulan bütün biletleri tükendi.