Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da bir devir kapandı! Şenol Güneş gönderildi

A Milli Futbol Takımı'nda beklenen ayrılık dün gerçekleşti. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda karşısından 6-1'lik yenilgiyle ayrılan ay-yıldızlı ekipte Teknik Direktör Şenol Güneş'le yollar ayrıldı. TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



32 MAÇTA 15 GALİBİYET



Ay-yıldızlı ekibi 2020 Avrupa Şampiyonası'na taşıyan fakat orada alınan başarısız sonuçlarla eleştiri oklarının hedefinde olan 69 yaşındaki teknik adamın, milli takımdaki ikinci dönemi yaklaşık 2.5 yıl sürdü. Ayyıldızlı ekip deneyimli hocanın ikinci döneminde 32 maç oynadı. 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 25'i resmi, 7'si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü. Güneş, ilk maçında Arnavutluk'u 2-0 mağlup ederken; son maçında ise Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu.



TAZMİNAT ALMAYACAK



Tecrübeli hocanın, Nihat Özdemir'le yaptığı görüşme sonrasında karşılıklı olarak anlaşarak yolları ayırma kararı çıktı. 69 yaşındaki teknik adamın herhangi bir tazminat talep etmediği öğrenildi. Kamuoyunda maaşı konusunda iddialar ortaya atılan tecrübeli hocanın aylık kazancının ise 300 bin TL olduğu belirtildi. Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden tazminat almadan ayrıldığı ifade edildi.



RÜZGAR GİBİ GEÇTİ



BİLETİ KAPTIK: Şenol Güneş yönetimindeki milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa'dan iki maçta 4 puan almıştı. 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde eden ay-yıldızlılar, 2020 Avrupa Şampiyonası biletini almayı başarmıştı.

KÜME DÜŞTÜK: Daha sonra Uluslar Ligi B Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, burada küme düştü. B Grubu'nda Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile altı karşılaşmaya çıkan Türkiye, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle C Grubu'na düşmüştü.



HAYAL KIRIKLIĞI: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden milli takım, adeta hüsrana uğradı. İtalya, İsviçre ve Galler ile birlikte A Grubu'nda yer alan kırmızı-beyazlı ekip, 3 maçtan puan çıkaramadan turnuvaya veda etti. 8 gol yiyen ay-yıldızlılar, 1 gol kaydetti



BİR HALLER OLDU: Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç zaferleriyle başlayan Türkiye, Letonya'yla berabere kalarak 7 puana ulaştı. Karadağ'a takılan Güneş'in öğrencileri, Cebelitarık'ı devirdi. Hollanda karşısında 6-1'lik yenilgiyle tarihi hezimet yaşadı.