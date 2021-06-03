Son dakika A Milli Futbol Takımı haberi: Uğurcan Çakır: "Artık sadece İtalya maçına konsantreyiz"

A Milli Takım'ımızın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Türkiye Moldova maçı sonrası mücadeleyi değerlendirdi. Moldova'yı 2-0 yendiğimiz hazırlık maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Uğurcan "Artık İtalya maçına konsantre olduk" dedi.

İtalya'yla oynayacağımız EURO 2020 açılış maçı öncesi hazırlık maçında Moldova'yla karşılaşan A Milli Takım'da Cengiz Ünder'e asist yapan yıldız kaleci Uğurcan Çakır maç sonrası konuştu.

İyi bir maç oynadıklarını kaydeden Uğurcan, "Güzel bir maç oldu. Antalya'da hazırlıklarımız güzel geçti. Hem dinlendik, hem de antrenman yaptık. Son hazırlık maçımızı oynadık. Artık sadece İtalya maçını düşünüyoruz. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu formayı giymek çok özel. İnşallah İtalya maçından da iyi sonuç alırız" dedi.