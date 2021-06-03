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Son dakika haberi: : "Artık sadece maçına konsantreyiz"

Son dakika haberi: 'mızın Trabzonsporlu yıldızı , ile oynadığımız hazırlık maçı sonrası konuştu. Uğurcan, Moldova karşısında aldığımız 2-0'lık galibiyet sonrası yaptığı konuşmada, "Artık maçına konsantre olduk." dedi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 22:42
Son dakika A Milli Futbol Takımı haberi: Uğurcan Çakır: "Artık sadece İtalya maçına konsantreyiz"

A 'ımızın başarılı file bekçisi , maçı sonrası mücadeleyi değerlendirdi. 'yı 2-0 yendiğimiz hazırlık maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Uğurcan "Artık İtalya maçına konsantre olduk" dedi.

'yla oynayacağımız öncesi hazırlık maçında Moldova'yla karşılaşan 'da 'e asist yapan yıldız kaleci Uğurcan Çakır maç sonrası konuştu.

İyi bir maç oynadıklarını kaydeden Uğurcan, "Güzel bir maç oldu. Antalya'da hazırlıklarımız güzel geçti. Hem dinlendik, hem de antrenman yaptık. Son hazırlık maçımızı oynadık. Artık sadece İtalya maçını düşünüyoruz. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu formayı giymek çok özel. İnşallah İtalya maçından da iyi sonuç alırız" dedi.

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