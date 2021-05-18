Son dakika: Mohamed Zeki Amdouni İsviçre Milli Takımı'nı tercih etti!

Milli Takımlar resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Mohamed Zeki Amdouni, İsviçre Milli Takımı'nı tercih etti.



İŞTE O AÇIKLAMA



"Ümit Millî Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadrosunda yer alan Mohamed Zeki Amdouni, tarafımıza yapılan yazılı bildirimde kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini dile getirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."