Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika: Mohamed Zeki Amdouni İsviçre Milli Takımı'nı tercih etti!

Son dakika: 'nı tercih etti!

Son dakika spor haberi... resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki genç yetenek  , yerine 'nı tercih etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 14:14 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 14:25
Son dakika: Mohamed Zeki Amdouni İsviçre Milli Takımı'nı tercih etti!

resmi hesabından yapılan açıklamaya göre , 'nı tercih etti.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Ümit Millî Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadrosunda yer alan Mohamed Zeki Amdouni, tarafımıza yapılan yazılı bildirimde kendi isteğiyle İsviçre Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiğini dile getirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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