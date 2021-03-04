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Şüpheli geri sayım! maçı öncesi kritik kararlar kapıda

12 şehirde düzenlenecek için artık 100 günden geri sayım başlasa da pandemi yüzünden hâlâ kafalarda büyük soru işaretleri mevcut. UEFA kararını bu ayın sonuna bıraktı. Maçlar ya planlandığı gibi oynanacak ya da tek ev sahipliği için dört aday ülkenin adının geçtiği B Planı devreye sokulacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 00:51
Şüpheli geri sayım! İtalya maçı öncesi kritik kararlar kapıda

için 100 günden geriye sayım başladı. 11 Haziran'da - maçı ile başlayacak şampiyonanın pandemi yüzünden, Platini'nin hayali olan farklı ülkelerde yapılma projesi hâlâ tartışılıyor. Gerek ülkelerin sağlık bakanlıkları, gerek sağlık kısıtlamaları ve bilim adamlarının açıklamaları ile 'da aşı olan nüfus oranı çok yüksek olmadığı için UEFA, mart ayı sonuna kadar bekleme kararı aldı.

ALMANYA 2024'TEN VAZGEÇEBİLİR
O tarihte verilecek karara göre B planı devreye girebilir. Nedir B planı? Planın ilk maddesi, yarı final ve finalin yapılacağı 'de şampiyonanın bütün maçlarını oynatmak. Halen İngiltere'de pandemi yüzünden şehirler kapalı ancak zamanın ne göstereceği belli değil... İkinci şık ise, 'in de açıkladığı gibi, 'na ev sahipliği yapacak olan 'nın bu hakkından vazgeçip Haziran- Temmuz 2021'de bu turnuvaya ev sahibi olması... 3 aylık süreyi turnuvaya hazırlanmak için yeterli görüyor. Bu şık tercih edilirse, çok ev sahipli turnuvanın 2024'te yapılması planlanıyor...

LIZBON'DAKİ FİNALLER ETKİLİ OLDU
'nı düzenleyen Rusya da UEFA'nın seçeneklerinden biri... Ülke nüfusunun yüzde 80'i aşılanan İsrail'in ev sahipliği projesine ise yetersiz statları nedeniyle soğuk bakılıyor. UEFA Başkanı 'in ilk etapta turnuvayı planlandığı gibi 12 şehirde yapmayı istediği belirtiliyor. Ancak özellikle seyahat yasakları ve karantinalar nedeniyle, 'da düzenlenen 'ndeki başarıdan sonra tek ülke fikrine yönetimi ile birlikte evet diyebileceği gelen haberler arasında...

Sabah

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