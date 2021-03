En güzel miras Dünya Kupası

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lig Radyo'ya önemli açıklamalarda bulundu. 2002 Dünya Kupası'ndaki başarının kendine has özellikleri olduğunu vurgulayan Güneş, "UEFA şampiyonluğu yaşayan ve Avrupa'da oynayan arkadaşlar vardı. Ama Dünya Kupası görmemişlerdi. Oraya giderken, 'başımız dik çıkalım' dedik. 3.'lük elde etmişken neden 1. olamadık demeye başladık" dedi.

FUTBOL KENTLERİ OLALIM

Yeni hedeflere de değinen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah Fransa'yı yendiğimiz gibi Hollanda ve Norveç'i yenersek 2022 Dünya Kupası yolunda çok mesafe alırız. En güzel miras Türkiye'yi Dünya Kupası'na katılmasını sağlamaktır. Gelecek nesillerin hayali olmak istiyoruz. Bunun için de gelecek nesilleri daha iyi eğitmemiz gerekiyor. Futbol kentleri, fabrikaları olmamız lazım."

FUTBOLUN SAHİBİ SEYİRCİLER

"Futbolun sahibi seyircilerdir. Seyircileri artırmamız gerekiyor. Ben futbolu seven bir taraftarım. Trabzonluyum, Trabzonspor'un başarılı olmasını isterim. Tabii ki her takımın başarılı olmasını istiyorum. Avrupa'ya giden her takımımızın başarılı olmasını canı gönülden isterim."

SAHASI OLMAYANI LİGE ALMAM

"Son zamanlarda saha zemini oldukça bozuk olan yerler vardı. 'Niye kulüplere bırakıyorsunuz?' dedim. Sahada sorun varsa TFF olarak ben yaptırırım, ücreti kulübe verilecek paradan düşerim. Sahası olmayan takımı lige almam. 'Sen işine bak' diyorlar ama benim işim bu."

OYUNCU İHRACATI ARTMALI

"Elbette yurt dışına çok daha fazla oyuncumuzu göndermeliyiz. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak olacak. Giden oyuncuların başarıları buradaki oyuncuların iştahını artırıyor. Doğru işlerle şampiyon çıkaralım.

FUTBOLA BAKILMIYOR

"Ülkemizde kimse oynanan futbola bakmıyor. Sonuca bakıyorlar. Önce futbol keyfini ön plana çıkaralım. Bunu sağlayalım. Kasıtlı zaman geçirmeyi engellemeleri lazım, hakem buna izin vermemeli. Futbolu güzelleştirmek durumundayız."