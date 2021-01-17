Haberler A Milli Futbol Takımı "EURO 2020’yi iple çekiyorum"

"’yi iple çekiyorum"

, “’nda ülkemizi temsil edeceğiz, şampiyonayı iple çekiyorum” ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 00:22 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 06:50
"EURO 2020’yi iple çekiyorum"
'nın takımında forma giyen milli futbolcu , video konferans yöntemiyle çevrim içi olarak düzenlenen 'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "'nda ülkemizi temsil edeceğiz. Şampiyonayı iple çekiyorum. Çok güzel bir arkadaşlığımız, güzel bir ekibimiz, tatlı bir hocamız var. Bu ekip birleştiği zaman güzel bir aile oluyor. Güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Sağlık çalışanlarını da unutmayan Yusuf, "Çok ciddi bir durum. Sağlıkçılarımızdan Allah razı olsun. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.
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