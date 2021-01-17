"EURO 2020’yi iple çekiyorum"

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, video konferans yöntemiyle çevrim içi olarak düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz. Şampiyonayı iple çekiyorum. Çok güzel bir arkadaşlığımız, güzel bir ekibimiz, tatlı bir hocamız var. Bu ekip birleştiği zaman güzel bir aile oluyor. Güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. Sağlık çalışanlarını da unutmayan Yusuf, "Çok ciddi bir durum. Sağlıkçılarımızdan Allah razı olsun. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.