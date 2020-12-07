A Milli Takım'ın rakiplerini tanıyalım! Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık...

2022 yılında Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası için eleme grupları belli oldu. A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek. Gruptaki takımlardan Karadağ 2007 yılında, Cebelitarık ise 2013 yılında FIFA üyeliğini aldı.

Letonya, tarihindeki en büyük başarıyı, A Milli Futbol Takımı'nı eleyerek 2004 Avrupa Şampiyonası'na giderek yaşadı. 3 kez Dünya Kupası'na katılan Norveç ve 1988'de Avrupa Şampiyonası'nı kazanıp, Dünya Kupası'nda da 3 kez final oynayan Hollanda, millilerin en önemli rakipleri olacak.



FİNALLERİN TAKIMI HOLLANDA

G Grubu'na 1. torbadan gelen Hollanda, Dünya Kupası'nda 3 kez final oynamasına karşın bu kupayı müzesine götüremeyen nadir ülkelerden birisi. 1988 yılında Avrupa Şampiyonu olan Portakallar, dünya futboluna birçok önemli yıldız kazandırdı. FIFA dünya sıralamasında 14. sırada yer alan Hollanda'nın teknik direktörlüğünü, daha önce Galatasaray forması da giyen Frank de Boer yapıyor.

Kadrosunda Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs De Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (İnter), Frenkie de Jong (Barcelona), Memphis Depay (Lyon), Wijnaldum (Liverpool) ve Donny van de Beek (Manchester United) gibi yıldız isimleri barındıran Hollanda'nın kadrosunda, Galatasaray'da oynayan Ryan Babel de yer alıyor. Dünya Kupası'nda 3 kez final oynayan Hollanda, 1974'te Batı Almanya'ya, 1978'de Arjantin'e ve 2010'da İspanya'ya kaybetmişti.

KUZEYİN YÜKSELEN YILDIZI NORVEÇ

G Grubu'na 3. torbadan katılan Norveç, 1938, 1994 ve 1998 yıllarında Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken Norveç, kadrosunda önemli oyuncular barındırıyor. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'la gol kralı olan Alexander Sörloth'un yanı sıra Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, takımın en önemli isimleri olarak dikkat çekiyor. Lars Lagerback'ın teknik direktörlüğünü yaptığı takımda Galatasaray forması giyen Omar Alebdellaoui ve Martin Linnes de kadroya giren isimler. 2016 ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na play-offlarda veda eden Norveç, Uluslar Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlamayı başardı.



KARADAĞ'IN 13 YILLIK MAZİSİ VAR

2006 yılında bağımsızlığını kazanıp, Sırbistan'dan ayrılan Karadağ uluslararası ilk maçını 24 Mart 2007 tarihinde Macaristan ile oynadı. Dostluk maçında sahaya çıkan Karadağ, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Ülkenin futbol takımı, 26 Ocak 2007'de UEFA'nın tam üyesi olup resmi bir statü kazanırken, 31 Mayıs 2007 tarihinde ise FIFA'nın 208. üyesi olarak kabul edildi. Karadağ'ın ilk resmi maçları da Dünya Kupası Elemeleri oldu. 2010 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Karadağ, ilk resmi karşılaşmasında Bulgaristan ile mücadele etti.

2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Karadağ, bu eşleşmelerde gruplardan çıkmayı başaramadı. Karadağ. A Milli Takım ile bugüne kadar 2 kez hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 29 Mayıs 2016 yılında oynanan mücadeleyi Ay-yıldızlılar 1-0 kazanırken, 27 Mart 2018'da oynanan karşılaşma ise 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Bosna Hersekli 63 yaşındaki Faruk Hadzibegic'in çalıştırdığı Karadağ'ın kadrosundaki en önemli isimler ise Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic, Lazio'da oynayan Adam Marusic ve Monaco'da forma giyen Stevan Jovetic. TFF 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'da oynayan Vukan Savicevic de Karadağ Milli Takımı forması giyen isimler arasında yer alıyor.



LETONYA, A MİLLİ TAKIMI ELEYİP AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMIŞTI

Tarihinde Dünya Kupası'nda mücadele etmeyen Letonya, Avrupa Şampiyonası'na ise 1 kez katılma başarısı gösterdi. EURO 2004'e katılarak tarihindeki en büyük başarıya imza atan Letonya, bu turnuvaya da A Milli Takım'ı eleyerek gitmişti. Letonya ile bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya gelen Ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. 2004 Avrupa Şampiyonası Finalleri play-offlarında Teknik Direktör Şenol Güneş'in çalıştırdığı Türkiye ile karşılaşan Letonya, sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, İstanbul'da oynanan karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine karşın 2-2'lik beraberliği yakalayarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi başarmıştı. 39 yaşındaki Dainis Kazakevics'in teknik direktörlüğünü yaptığı Letonya, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kuzey Makedonya, Polonya, İsrail, Slovenya ve Avusturya ile aynı grupta yer almış, yalnızca son maçta Avusturya'yı 1-0 yenerek grubu 3 puanla tamamlamıştı. Takımın en önemli isimleri Ukrayna ekiplerinden Oleksandriya forması giyen Kaspars Dubra ve İsviçre'nin Sion ekibinde oynayan Roberts Uldrikis.



CEBELİTARIK'IN KADROSUNDA 2 POLİS, 1 İTFAİYECİ VE 1 GÜMRÜK MEMURU VAR

Uruguay'lı 63 yaşındaki Julio Ribas'ın çalıştırdığı Cebelitarık, futbolun yeni oyuncularından. 2007 yılında FIFA'ya başvurusu kabul edilmeyen Cebelitarık'ın 2013 yılında yaptığı ikinci başvuru ise kabul gördü ve bu tarihten sonra uluslararası organizasyonlarda yer alabildi. İlk milli maçını 1923 yılının nisan ayında İspanya ile yapan ve bu tarihten sonra da çeşitli organizasyonlarda yer alan Cebelitarık, FIFA ve UEFA üyesi olmadığı için Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda yer alamamıştı. İlk olarak 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Cebelitarık, elemeleri geçememişti. 10 maça çıkan takım, kalesinde 56 gol görürken 2 kez gol sevinci yaşadı.

Gruptaki ilk maçında Polonya'ya 7-0 kaybeden ekibin kadrosundaki oyunculardan sadece 2'sinin mesleğinin futbolculuk olması dikkat çekiyor. Kaleci Jordan Perez itfaiyeci, Joseph Chipolina tezgahtar, Ryan Casciaro ve Lee Henry Casciaro polis, Roy Chipolina gümrük memuru görevini yürütüyordu. Diğer futbolcular da çeşitli meslek gruplarına dahil isimlerdi. 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Yunanistan, Estonya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Bosna Hersek ile mücadele eden Cebelitarık, çıktığı 10 maçta 47 gol yerken rakip filelere ise 3 gol attı.