Haberler A Milli Futbol Takımı EURO 2020 ertelenecek mi? Resmi açıklama geldi

ertelenecek mi? Resmi açıklama geldi

Başkanı 'den önemli açıklamalar geldi. Ceferin, "’nin planladığı tarihte oynanacağını düşünüyorum. Eminim ki bir daha ertelemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:52 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
EURO 2020 ertelenecek mi? Resmi açıklama geldi

Başkanı , milli maçların oynanmasıyla ilgili olarak "Ulusal maçlar oynanmasaydı, birçok ülke federasyonunun mali sorunları ortaya çıkardı. Ayrıca milli takım maçını izlemek, milli maçta oynamak vatansever bir duygu oluşturur, ülkenizle gurur duyarsınız. Bizler de bu maçları oynadığımız için gururlanmalıyız. Ülkelerin milli maçlar yapabilmesi nedeniyle mutluyum" ifadelerini kullandı. Aleksander Ceferin ayrıca "'nin planladığı tarihte oynanacağını düşünüyorum ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Eminim ki ertelemeyeceğiz ve oynayacağız. Ancak bir değişiklik yapılması gerekiyorsa, buna dikkat edeceğiz. Belki fazla iyimserim ama salgın ilkbahardan önce bitecek ve EURO 2020 oynanacak" ifadelerini kullandı.

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