Haberler A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş'ten Altay Bayındır açıklaması! "Ümit Milli Takım..."

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A 'mızın Teknik Direktörü ve milli futbolcu , Hırvatistan ile oynayacağımız karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Aday kadroya dahil edilen ile ilgili konuşan Güneş, "Altay Bayındır'ın 'da olmasını daha fazla istiyordum" dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 14:06 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 14:24
Şenol Güneş'ten Altay Bayındır açıklaması! "Ümit Milli Takım..."

A Teknik Direktörü ve , Hırvatistan ile oynanacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"MACARİSTAN VE RUSYA MAÇLARINI KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

"Hırvatistan güçlü bir takım ama bu biraz hazırlık maçı olacak. Uluslar Ligi'nden çıkabilmemiz için ve maçlarını kazanmamız gerekiyor"

GÖKHAN GÖNÜL TÜRKİYE'NİN BİR EVLADI

" de bizim için çok önemli bir futbolcu. Gökhan da 'nin bir evladı. Herkese kapımız açık ve bu her oyuncuyu her şekilde alacağımız anlamına gelmez. Herkesin içine sinen doğru işler yapacağız"

ALTAY BAYINDIR'IN ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA OLMASINI DAHA FAZLA İSTİYORDUM

"'ın 'da olmasını daha fazla istiyordum ama Gökhan'ın bir sakatlığı oldu. Hırvatistan maçına Mert ile başlamayacağız, Uğurcan ile başlayacağız ve duruma göre de Altay'a şans verebiliriz"

NAZIM SANGARE'NİN AÇIKLAMALARI

"TÜRKİYE'DE FUTBOL DAHA SERT VE GÜÇLÜ"

"Türkiye'de bence futbol biraz daha sert ve güçlü. Tekniğe daha çok önem veriyoruz. 'da çok disiplinli çalışıyorlar, onu da söylemem lazım. Orada çok daha hızlı futbol oynuyorlar."

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