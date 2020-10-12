Gel de yanma!

Almanya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takımımız, Rusya karşısında da devleşti ama yine sahadan beraberlikle ayrıldı: 1-1... Milliler, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. grup maçında Rusya deplasmanına çıktı. Maça iyi başlayamayan ay-yıldızlılar, 28. dakikada Miranchuk'un ağlarımıza gönderdiği golle geriye düştü. Bu golün ardından toparlandık ve rakip kalede görünmeye başladık.

ASİST MERİH'TEN

İlk yarıda Burak'ın kafa vuruşu direğin dışına çarpıp dışarı gitti. 55'de Hakan, Shunin'e takıldı. 62'de ise herkesi umutlandıran gol geldi. Hakan'ın kullandığı serbest vuruşu iyi takip eden Merih topu soldan içeri çevirdi. Kenan'a da sadece dokunmak kaldı. 78. dakikada Cengiz nefis vurdu ama o da direğe takıldı. Son olarak Zeki müsait pozisyondan yararlanamadı ve Rusya karşısında çok yaklaştığımız ilk galibiyete ne yazık ki ulaşamadık.

FIRSAT KAÇTI

Türkiye ile Rusya 7. kez karşı karşıya geldi ve milliler bir kez daha galibiyet sevinci yaşayamadı. Oynanan 7 maçın 4'ünü kaybeden ay-yıldızlılar, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

TARİHE GEÇTİ

Merih, Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta sol köşede topu içeriye çok akıllı bir şekilde çevirdi. Kenan topu ağlara yolladı ve Milli Takım formasıyla resmi maçlarda Sovyetler Birliği/Rusya'ya deplasmanda gol atan ilk oyuncu oldu.

YENİ RAKİP SIRBİSTAN

Rusya, B Ligi 3. Grup'ta puanını 7'ye çıkartarak liderliğine devam etti. Türkiye ise 2 puanla 3. sırada yer aldı. Türkiye Çarşamba günü akşamı Sırbistan'ı konuk edecek, Rusya ise Macaristan ile oynayacak.

DİPNOT:

UEFA Uluslar Ligi'nde B, C ve D liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar bir üst lige yükselecek. A ve B Ligi'nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar ise bir alt lige düşecek.

TARAFTARLAR DA İZLEDİ

Moskova'daki karşılaşmada tribünde taraftarlar da yer aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınmasına izin verilmişti. Yaklaşık 7 bin taraftar tribünde mücadeleyi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi.