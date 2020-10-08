A Milli Futbol Takımımız'ın Almanya ile Köln kentinde oynayacağı özel maç öncesinde, yakın bölgede yaşayan Türkler ay-yıldızlı ekibe destek vermek amacıyla Rhein Energie Stadı önünde toplandı. Maçı tribünden izleyemeyecek olsa da milli takıma destek için Stuttgart'tan Köln'e geldiğini belirten futbolseverler, "Stat önünde takım otobüsümüzü görmek için bekliyoruz. 600 kilometre yoldan geldik, ama milli takım için değer" ifadelerini kullandılar. Bir başka taraftar da "Bizim sevdamız Türkiye. Türkiye'mizi desteklemek için kızımla birlikte geldim. Maça giremeyeceğiz ama olsun. Ülkemizin yanındayız" dedi.

KOVID-19 ÖNLEMLERİ ALINDI

Dün akşamki maç öncesinde Kovid-19 önlemleri çerçevesinde stada girenlerin ateşi ölçüldü, maske kontrolü yapıldı. Güvenlik güçlerinin de stadyum çevresinde sıkı önlemler aldığı gözlendi. Köln Sağlık Dairesi, pandemi nedeniyle maça 300 seyircinin alınmasına izin verildiğini açıklamıştı.