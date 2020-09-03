Haydi Türkiye! Vurduğunuz gol olsun
Milli Takımımız, tam 291 gün sonra sahaya çıkıyor... Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi’nde bugün Macaristan’la karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda 21.45'te başlayacak maç TRT 1'den yayınlanacak. İşte muhtemel 11'ler...
Milli Takımımız, tam 291 gün sonra sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı ağırlıyor. B Ligi 3. Grup ilk maçında oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlıyor. Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor. Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde oynayacağı ilk karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. En son EURO 2020 Elemeleri'nde 17 Kasım 2019'da Andorra ile karşılaşan milliler, sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
TÜRKİYE: Mert Zeki Çağlar Merih Umut Cengiz Mahmut İrfan Ozan Hakan Burak
MACARİSTAN: Gulacsi Bese Orban Lang Hangya Patkai Nagy Simon Szoboszlai Sallai Szalai
YOLUN SONU KATAR'A ÇIKIYOR!
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finallerine gruptan gidemeyecek takımlar için Uluslar Ligi önem taşıyor. Dünya Kupası'nda gruplarını ikinci tamamlayan 10 takım ile Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan 2 ülke, Play-Off maçlarında mücadele edecek.
RESMİ MAÇLARDA ÖNDEYİZ
A Milli Takım, daha önce 6 resmi maçta karşılaştığı Macaristan'a yalnızca 1 kez yenildi. Bu karşılaşmaların 3'ünden galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekibimiz, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Oynanan 6 özel maçın ise 5'ini Macaristan, 1'ini Türkiye kazandı.
579. SINAV
Türkiye, Macaristan maçıyla birlikte tarihindeki 579. sınavına çıkacak. A Milli Takım, 97 yıllık tarihinde 307'si resmi, 271'i özel 578 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 221'ini kazanan ay-yıldızlı ekibimi, 135 beraberlik, 222 de yenilgi aldı. 763 kez rakip fileleri havalandıran milliler, kalesinde ise 823 gol gördü.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Ay-yıldızlı ekibimiz, Macaristan maçı için dün öğle saatlerinde İstanbul'dan Sivas'a geçti. Akşam saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadı'nda taktik prova yapan A Milli Takım, daha sonra maç için geri sayıma geçti.
- 3.9.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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