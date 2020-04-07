Şenol Güneş: Kazanan yine biz olacağız - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş: Kazanan yine biz olacağız

: Kazanan yine biz olacağız

“Devlet-millet vermemiz gereken günlerden geçiyoruz. Yöneten de yönetilen de sorumluluk almalı” “EURO 2020 Elemeleri’ni hatırlayalım. Evimizdeki hiçbir maçı kaybetmedik, bu mücadeleyi de kazanacağız.”

A Milli Takım Teknik Direktörü , dün Federasyonu'nun resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Corona virüsü salgınının etkili olduğu bu günlerde tüm ülkeye önemli mesajlar gönderen tecrübeli hocanın öne çıkan sözleri şunlar: "Her gün dünyada ve 'de binlerce yeni vaka görülüyor ve birçok insanımız da maalesef hayatını kaybediyor. Devletimiz, 'nun tavsiye kararlarını izleyerek bizlere evlerimizde kalma çağrısı yaptı. Alınan tedbirlerin hepsi de toplum sağlığı için gerekliydi."

'TAKIM OYUNU OYNAMALIYIZ'
"İçinde bulunduğumuz durumda futbol önceliklerimiz arasında değil. Hiçbir şey sağlığın önüne geçemez. Bu hastalıkla savaşımızda bireysel değil, takım oyunu oynamamız gereken bir dönemdeyiz. Takımımızın bir parçasını görevlerini fedakarlıkla yapmaya devam eden ve minnettar olmamız gereken kesimleri oluşturuyor. Merkezi ve yerel yönetim mensupları, sağlık çalışanları, gıda tedarik zincirinin parçası olanlar ve kuryeler. Diğer parçayı ise vatandaşlarımız oluşturuyor. Bizler de evlerimizde kalarak katkı sağlayacağız."

'DÜNYAYA ÖRNEK OLABİLİRİZ'
Eğer bu karantina halinin uzamasını istemiyorsak, topyekün bir mücadele vermeliyiz. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Bize düşen, kurallara uyarak kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, ülkemizi ve tüm insanlığı bu salgından korumak olacaktır. Bu mücadeleden başarıyla çıkacağız. Çaresiz değiliz. , Singapur, gibi ülkelerde gösterilen dayanışma ruhu, disiplin ve kurallara sıkı sıkıya uyulması sayesinde salgınla mücadelede çok başarılı sonuçlar alındı. Biz de Türkiye olarak tüm dünyaya örnek olabiliriz."

'HERKES SORUMLULUK ALMALI
"DEVLETMİLLET vermemiz gereken günlerdeyiz. Yöneten de yönetilen de sorumluluk almalı. Elemelerdeki başarımızı hatırlayalım. Evimizde kaybetmedik, bu mücadelede de kazanan taraf yine biz olacağız. Bu salgın hastalığın zincirleme etkisini kesmek ve bulaşma riskini düşürmek için lütfen evde kalalım. Akıllı ve sabırlı olmamız gereken bu günlerde, zamanı da iyi kullanalım."

  1. 7.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şenol Güneş: Kazanan yine biz olacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA