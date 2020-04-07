A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Corona virüsü salgınının etkili olduğu bu günlerde tüm ülkeye önemli mesajlar gönderen tecrübeli hocanın öne çıkan sözleri şunlar: "Her gün dünyada ve Türkiye'de binlerce yeni vaka görülüyor ve birçok insanımız da maalesef hayatını kaybediyor. Devletimiz, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını izleyerek bizlere evlerimizde kalma çağrısı yaptı. Alınan tedbirlerin hepsi de toplum sağlığı için gerekliydi."



'TAKIM OYUNU OYNAMALIYIZ'

"İçinde bulunduğumuz durumda futbol önceliklerimiz arasında değil. Hiçbir şey sağlığın önüne geçemez. Bu hastalıkla savaşımızda bireysel değil, takım oyunu oynamamız gereken bir dönemdeyiz. Takımımızın bir parçasını görevlerini fedakarlıkla yapmaya devam eden ve minnettar olmamız gereken kesimleri oluşturuyor. Merkezi ve yerel yönetim mensupları, sağlık çalışanları, gıda tedarik zincirinin parçası olanlar ve kuryeler. Diğer parçayı ise vatandaşlarımız oluşturuyor. Bizler de evlerimizde kalarak katkı sağlayacağız."



'DÜNYAYA ÖRNEK OLABİLİRİZ'

Eğer bu karantina halinin uzamasını istemiyorsak, topyekün bir mücadele vermeliyiz. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Bize düşen, kurallara uyarak kendimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, ülkemizi ve tüm insanlığı bu salgından korumak olacaktır. Bu mücadeleden başarıyla çıkacağız. Çaresiz değiliz. Güney Kore, Singapur, Hong Kong gibi ülkelerde gösterilen dayanışma ruhu, disiplin ve kurallara sıkı sıkıya uyulması sayesinde salgınla mücadelede çok başarılı sonuçlar alındı. Biz de Türkiye olarak tüm dünyaya örnek olabiliriz."



'HERKES SORUMLULUK ALMALI

"DEVLETMİLLET el ele vermemiz gereken günlerdeyiz. Yöneten de yönetilen de sorumluluk almalı. Elemelerdeki başarımızı hatırlayalım. Evimizde kaybetmedik, bu mücadelede de kazanan taraf yine biz olacağız. Bu salgın hastalığın zincirleme etkisini kesmek ve bulaşma riskini düşürmek için lütfen evde kalalım. Akıllı ve sabırlı olmamız gereken bu günlerde, zamanı da iyi kullanalım."