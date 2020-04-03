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03 Nisan 2020, Cuma
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İşte milli duruş!

İşte milli duruş!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını için ülkemizde de Başkan 'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' katılımlar çığ gibi büyüyor. Son olarak A Milli Takım Teknik Direktörü , “İnsanlar can derdine düşmüşken malın mülkün hesabı olmaz” diyerek elini taşın altına koydu.

'ın başlattığı "Millî Dayanışma Kampanyası" giderek büyüyor. 'nun, corona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan bağış kampanyasına 1 milyon 923 bin lira bağışlamasının ardından A Millî Takım Teknik Direktörü de kampanyaya bir milyon lira katkı sağladı. Diğer yandan Başkan Yardımcısı da 5 milyon 61 TL bağış ile kampanyaya destek olacağını söyledi.

KEŞKE DUYULMASAYDI
Türkiye'nin en önde gelen futbol adamlarından birisi olan Şenol Güneş, yaptığı bağışla ilgili sosyal medyada konuşulanlardan rahatsız olduğunu söylerken "İnsanlar can derdine düşmüşken malın, mülkün hesabı mı olur? Benim nereye ne verdiğim veya vermediğim kimi ilgilendirir? Elbette herkes böyle bir günde üstüne düşeni yapacak. Bizim kültürümüzde 'Sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi' vardır. Açıkçası bunun ortaya çıkmasına üzüldüm" ifadelerini kullandı.

KAMPANYAYA BÜYÜK BAĞIŞ YAPANLAR:

TFF: 1.923.000 TL
Şenol Güneş: 1.000.000 TL
F.Bahçeli futbolcular : 5.000.000 TL
Galatasaray: 500.000 TL
Beşiktaş: 1.903.000 TL
Alanyaspor: 500.000 TL
Antalyaspor: 500.000 TL
Başakşehir: 2.014.000 TL
Konyaspor: 701.922 TL
Göztepe: 1.000.000 TL
Rizespor: 1.304.700 TL
Kayserispor: 196.600 TL
Denizlispor: 120.000 TL
Ertuğrul Doğan: 5.061.000 TL
Abdülkadir Ömür: 215.000 TL
Nesine: 1.500.000 TL

  1. 03.04.2020
  2. Güncelleme: 03.04.2020 17:08
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