İşte milli duruş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Millî Dayanışma Kampanyası" giderek büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, corona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan bağış kampanyasına 1 milyon 923 bin lira bağışlamasının ardından A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de kampanyaya bir milyon lira katkı sağladı. Diğer yandan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da 5 milyon 61 TL bağış ile kampanyaya destek olacağını söyledi.

KEŞKE DUYULMASAYDI

Türkiye'nin en önde gelen futbol adamlarından birisi olan Şenol Güneş, yaptığı bağışla ilgili sosyal medyada konuşulanlardan rahatsız olduğunu söylerken "İnsanlar can derdine düşmüşken malın, mülkün hesabı mı olur? Benim nereye ne verdiğim veya vermediğim kimi ilgilendirir? Elbette herkes böyle bir günde üstüne düşeni yapacak. Bizim kültürümüzde 'Sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi' vardır. Açıkçası bunun ortaya çıkmasına üzüldüm" ifadelerini kullandı.

KAMPANYAYA BÜYÜK BAĞIŞ YAPANLAR:

TFF: 1.923.000 TL

Şenol Güneş: 1.000.000 TL

F.Bahçeli futbolcular : 5.000.000 TL

Galatasaray: 500.000 TL

Beşiktaş: 1.903.000 TL

Alanyaspor: 500.000 TL

Antalyaspor: 500.000 TL

Başakşehir: 2.014.000 TL

Konyaspor: 701.922 TL

Göztepe: 1.000.000 TL

Rizespor: 1.304.700 TL

Kayserispor: 196.600 TL

Denizlispor: 120.000 TL

Ertuğrul Doğan: 5.061.000 TL

Abdülkadir Ömür: 215.000 TL

Nesine: 1.500.000 TL