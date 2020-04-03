İşte milli duruş!
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını için ülkemizde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' katılımlar çığ gibi büyüyor. Son olarak A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İnsanlar can derdine düşmüşken malın mülkün hesabı olmaz” diyerek elini taşın altına koydu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Millî Dayanışma Kampanyası" giderek büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, corona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan bağış kampanyasına 1 milyon 923 bin lira bağışlamasının ardından A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de kampanyaya bir milyon lira katkı sağladı. Diğer yandan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da 5 milyon 61 TL bağış ile kampanyaya destek olacağını söyledi.
KEŞKE DUYULMASAYDI
Türkiye'nin en önde gelen futbol adamlarından birisi olan Şenol Güneş, yaptığı bağışla ilgili sosyal medyada konuşulanlardan rahatsız olduğunu söylerken "İnsanlar can derdine düşmüşken malın, mülkün hesabı mı olur? Benim nereye ne verdiğim veya vermediğim kimi ilgilendirir? Elbette herkes böyle bir günde üstüne düşeni yapacak. Bizim kültürümüzde 'Sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi' vardır. Açıkçası bunun ortaya çıkmasına üzüldüm" ifadelerini kullandı.
KAMPANYAYA BÜYÜK BAĞIŞ YAPANLAR:
TFF: 1.923.000 TL
Şenol Güneş: 1.000.000 TL
F.Bahçeli futbolcular : 5.000.000 TL
Galatasaray: 500.000 TL
Beşiktaş: 1.903.000 TL
Alanyaspor: 500.000 TL
Antalyaspor: 500.000 TL
Başakşehir: 2.014.000 TL
Konyaspor: 701.922 TL
Göztepe: 1.000.000 TL
Rizespor: 1.304.700 TL
Kayserispor: 196.600 TL
Denizlispor: 120.000 TL
Ertuğrul Doğan: 5.061.000 TL
Abdülkadir Ömür: 215.000 TL
Nesine: 1.500.000 TL
- 03.04.2020
- Güncelleme: 03.04.2020 17:08
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Bu kararı TFF değil UEFA aldı"
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Emre Belözoğlu son kararını verdi
- Galatasaray'da 100 milyonluk kriz! Gözler onun üstünde
- Görüşmelerde mutlu son! Galatasaray'dan kiralık operasyonu
- Falcao yönetimin indirim talebini reddetti! 10 milyon euroya 'Evet' dedi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte milli duruş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.