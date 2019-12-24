''Türkiye tur atlar''
İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Dino Zoff, Türkiye'nin EURO 2020'deki şansını değerlendirdi. İtalyan efsanesi Dino Zoff, “EURO 2020’de Türkiye’ye karşı evimizde oynamak avantaj. Gruptan çıkacaklarını düşünüyorum” dedi.
Zoff, Türkiye'ye karşı sahalarında oynayacak olmalarının kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi. 77 yaşındaki eski teknik direktör, "Yeni Türk Milli Takımı'nın eleme gruplarındaki mücadelesini takip ettim. Fransa'ya karşı aldığı sonuçlar da ortada. Takımınızda ciddi bir gelişme söz konusu. Böyle bir takıma karşı, evimizde oynamak bizim için bir avantaj" dedi. EURO 2000'de Türkiye'nin İtalya'yı çok zorladığını söyleyen Zoff, "O zamanki takımımız çok güçlüydü. Finale kadar yükselip Fransa'ya kaybettik. Türk Milli Takımı bizi çok zorlamıştı. Türkiye'nin bu sene gruptan çıkacağını düşünüyorum" dedi.
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- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
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Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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