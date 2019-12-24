''Türkiye tur atlar''

Zoff, Türkiye'ye karşı sahalarında oynayacak olmalarının kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi. 77 yaşındaki eski teknik direktör, "Yeni Türk Milli Takımı'nın eleme gruplarındaki mücadelesini takip ettim. Fransa'ya karşı aldığı sonuçlar da ortada. Takımınızda ciddi bir gelişme söz konusu. Böyle bir takıma karşı, evimizde oynamak bizim için bir avantaj" dedi. EURO 2000'de Türkiye'nin İtalya'yı çok zorladığını söyleyen Zoff, "O zamanki takımımız çok güçlüydü. Finale kadar yükselip Fransa'ya kaybettik. Türk Milli Takımı bizi çok zorlamıştı. Türkiye'nin bu sene gruptan çıkacağını düşünüyorum" dedi.



ÇiN'E TEPKi SÜRÜYOR

Yeni Zelandalı ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, Çin'in Uygur Türkleri'ne yaptığı zulme sessiz kalmadı. 2009'da Müslüman olan Williams, "Ekonomik menfaatleri insanlığa tercih ettiğimiz üzücü zamanlar" diye yazarak tepki gösterdi.