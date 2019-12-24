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24 Aralık 2019, Salı
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'' tur atlar''

''Türkiye tur atlar''

'nın efsane kalecisi , 'nin 'deki şansını değerlendirdi. İtalyan efsanesi Dino Zoff, “EURO 2020’de Türkiye’ye karşı evimizde oynamak avantaj. Gruptan çıkacaklarını düşünüyorum” dedi.

Zoff, 'ye karşı sahalarında oynayacak olmalarının kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi. 77 yaşındaki eski teknik direktör, "Yeni Takımı'nın eleme gruplarındaki mücadelesini takip ettim. 'ya karşı aldığı sonuçlar da ortada. Takımınızda ciddi bir gelişme söz konusu. Böyle bir takıma karşı, evimizde oynamak bizim için bir avantaj" dedi. EURO 2000'de Türkiye'nin 'yı çok zorladığını söyleyen Zoff, "O zamanki takımımız çok güçlüydü. Finale kadar yükselip Fransa'ya kaybettik. Türk bizi çok zorlamıştı. Türkiye'nin bu sene gruptan çıkacağını düşünüyorum" dedi.

ÇiN'E TEPKi SÜRÜYOR
Yeni Zelandalı ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, 'in Uygur Türkleri'ne yaptığı zulme sessiz kalmadı. 2009'da Müslüman olan Williams, "Ekonomik menfaatleri insanlığa tercih ettiğimiz üzücü zamanlar" diye yazarak tepki gösterdi.

  1. 24.12.2019
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