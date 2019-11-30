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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Merih'ten selam olsun

Merih'ten selam olsun

A  Takım'ın genç savunmacısı , elemelerdeki performansıyla beğeni toplamıştı. tarafından ödüllendirilen 21 yaşındaki oyuncu, elemelerin en iyi 11'ine adını yazdırdı.

A Takım'ın genç savunmacısı , elemelerdeki performansıyla beğeni toplamıştı. tarafından ödüllendirilen 21 yaşındaki oyuncu, elemelerin en iyi 11'ine adını yazdırdı. Merih'e savunmada Sigurdsson ve Ramos eşlik ederken; diğer isimler şöyle: Pyatov, Kousoulos, Zahavi, Wijnaldum, Bernardo Silva, Depay, Sterling, Kane. Ay-yıldızlılar, Merih'in forma giydiği 10 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmıştı.
  1. 30.11.2019
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