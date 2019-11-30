Merih'ten selam olsun
A Milli Takım'ın genç savunmacısı Merih Demiral, elemelerdeki performansıyla beğeni toplamıştı. UEFA tarafından ödüllendirilen 21 yaşındaki oyuncu, elemelerin en iyi 11'ine adını yazdırdı.
- 30.11.2019
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Toplam 1
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