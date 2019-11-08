Devlet Bahçeli'den UEFA'ya sert mesaj!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın asker selamı vermeleri nedeniyle A Milli Futbol Takımı ve Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin hakkında soruşturma açmasıyla alakalı bir mesaj yayınladı.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda Bahçeli, "Türk milleti İslam'ın irfanı, korkusuz itibarı, tuzaklara kapılmayan iradesidir. UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır. Artık haysiyet ve husumet tarafları ayan beyan ortadadır. Kim dost kim düşman bellidir. Türk ve İslam değerleri karşısında alenen titreyen, manen tökezleyip telaşlanan çevreler iyi niyetli değildir, dürüst değildir, dini ve milli fobileriyle yakayı ele vermişlerdir" ifadelerini kullandı.