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08 Kasım 2019, Cuma
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'den 'ya sert mesaj!

Devlet Bahçeli'den UEFA'ya sert mesaj!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı , vermeleri sebebiyle ve Başakşehirli hakkında soruşturma başlatan 'ya sosyal medya üzerinden sert bir mesaj gönderdi.

Genel Başkanı , 'nın vermeleri nedeniyle ve Başakşehirli 'nin hakkında soruşturma açmasıyla alakalı bir mesaj yayınladı.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda Bahçeli, "Türk milleti İslam'ın irfanı, korkusuz itibarı, tuzaklara kapılmayan iradesidir. UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır. Artık haysiyet ve husumet tarafları ayan beyan ortadadır. Kim dost kim düşman bellidir. Türk ve İslam değerleri karşısında alenen titreyen, manen tökezleyip telaşlanan çevreler iyi niyetli değildir, dürüst değildir, dini ve milli fobileriyle yakayı ele vermişlerdir" ifadelerini kullandı.

  1. 08.11.2019
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