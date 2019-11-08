Devlet Bahçeli'den UEFA'ya sert mesaj!
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, asker selamı vermeleri sebebiyle A Milli Futbol Takımı ve Başakşehirli İrfan Can Kahveci hakkında soruşturma başlatan UEFA'ya sosyal medya üzerinden sert bir mesaj gönderdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın asker selamı vermeleri nedeniyle A Milli Futbol Takımı ve Başakşehirli İrfan Can Kahveci'nin hakkında soruşturma açmasıyla alakalı bir mesaj yayınladı.
Twitter hesabından paylaştığı mesajda Bahçeli, "Türk milleti İslam'ın irfanı, korkusuz itibarı, tuzaklara kapılmayan iradesidir. UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır. Artık haysiyet ve husumet tarafları ayan beyan ortadadır. Kim dost kim düşman bellidir. Türk ve İslam değerleri karşısında alenen titreyen, manen tökezleyip telaşlanan çevreler iyi niyetli değildir, dürüst değildir, dini ve milli fobileriyle yakayı ele vermişlerdir" ifadelerini kullandı.
- 08.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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